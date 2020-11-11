3 فيتامينات يجب أن تتناولها لتحسين صحة الرئة

فصل الشتاء من الفصول التي تسبب أمراضاً شائعة في الجهاز التنفسي مثل: نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه مع انخفاض درجات الحرارة تؤدي جزيئات الغبار الصغيرة وحبوب اللقاح التي تدخل إلى الجهاز التنفسي إلى حدوث تهيج والعديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بالرئة، لكن يمكن لبعض الفيتامينات أن تعزز صحة رئتيك وتمنع تلف الخلايا وزيادة تناول هذه الفيتامينات في الشتاء يمكن أن يمنع مشاكل مثل ضيق التنفس والتهيج، في هذا التقرير نتعرف على 3 فيتامينات يجب أن تتناولها في الشتاء لتحسين صحة الرئة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيتامين أ



فيتامين أ، أهم عنصر غذائي ضروري لتحسين صحة الرئة هذه المغذيات مهمة لتقوية المناعة مما يساعد في تجديد خلايا الجسم. لذلك عن طريق زيادة تناول فيتامين أ ، يمكنك بدء عملية الإصلاح الطبيعي لأنسجة الرئة بالإضافة إلى أهمية هذا الفيتامين لوظيفة الرئة، فهو مسؤول أيضًا عن نمو العديد من الأنسجة والخلايا وكذلك عن نمو الرئة.

الجزء الجيد هو أنك لا تحتاج إلى تناول كميات زائدة من فيتامين أ. لكونه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يتم حفظ هذا العنصر الغذائي في الجسم لفترة طويلة وهو مطلوب بكميات صغيرة.

يمكن أن يؤدي تناول جرعة زائدة من فيتامين أ لفترات طويلة إلى مشاكل في الكبد والعظام تعتبر منتجات الألبان والأسماك والحبوب المدعمة والجزر والبروكلي والشمام والقرع من المصادر الشائعة لفيتامين أ.

فيتامين ج "C"



يساعد فيتامين سي أجسامنا بطرق مختلفة، كما أن حماية رئتيك من الأمراض المزمنة هو أحدها إن تناول كمية كافية من هذا الفيتامين ، في يوم واحد ، يمكن أن يعزز صحة المناعة ويعزز تكوين الكولاجين في الجلد.

يمكن أن يؤدي وجود الجذور الحرة والسموم في الرئتين بسبب التدخين والتلوث إلى التهاب في الجسم. فيتامين ج ، الموجود بشكل أساسي في ثمار الليمون ، يقاوم الجذور الحرة والسموم ويساعد جسمك أيضًا على التخلص من هذه الجزيئات التي قد تكون ضارة. كما أنه يقلل من معدلات تلف أنسجة الرئة، مما يوفر فرصة للجسم لإصلاح نفسه.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة الحساسية والربو والمناعة السريرية ، قد يحسن فيتامين ج وظائف الرئة ويقلل من حدوث أعراض الجهاز التنفسي إلى النصف أثناء وبعد التمرين.

تعود الفوائد الرئيسية المحتملة لهذه المغذيات إلى محتواها من مضادات الأكسدة. تناولي الفواكه الحمضية والفلفل الحار والجوافة والكيوي والبروكلي واللفت والتوت للحصول على المزيد من هذه العناصر الغذائية.

فيتامين د



بصرف النظر عن تقوية أسنانك وعظامك ، يحميك فيتامين (د) أيضًا من عدوى الجهاز التنفسي وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وفقًا لدراسة ، يمكن أن تزيد المستويات المنخفضة من فيتامين (د) من خطر الإصابة بالصفير والتهاب الشعب الهوائية والربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

زيادة تناول هذه المغذيات يمكن أن يحسن وظائف الرئة ليس من الصعب الحصول على كمية كافية من هذه المغذيات لأن ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د بعض الأطعمة الأخرى مثل التونة والسلمون والسردين والمحار وصفار البيض غنية بشكل طبيعي بفيتامين د.