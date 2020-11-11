5 فواكه هتساعد على دعم جهازك المناعى في فصل الخريف.. لا تهملها

التغيّر في الطقس هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالأمراض ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن ، جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني المنتظم في تحسين نظام المناعة والمساهمة في صحة جيدة ، ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS توجد بعض الفواكه المغذية واللذيذة التي يمكنك تناولها لبناء مناعتك في ظل تغيرات الطقس.

ووفقا للتقرير يصادف شهر نوفمبر موجات من تقلبات الطقس في فصل الخريف، فهذا يستدعي اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على لياقة الجسم وصحته يمكن أن يحدث ضعف المناعة خلال هذا الفصل بسبب عدد من الأسباب مثل:

ضوء الشمس غير الكافي: قد يؤدي التعرض القليل لأشعة الشمس إلى نقص فيتامين د في الجسم هذا يمكن أن يسبب ضعف في جهاز المناعة.

الهواء البارد: يمكن أن يسبب التناول المستمر للهواء البارد مشاكل في الجهاز التنفسي حيث أنه يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في الجسم.

انخفاض درجة الحرارة: يمكن أن يؤدي الانخفاض في درجة الحرارة إلى تباطؤ الاستجابة المناعية.

الفواكه التي تساعد على تعزيز المناعة خلال فصل الخريف والاستعداد لموسم الشتاء وهى:



البرتقال: تقدم هذه الفاكهة الغنية باللب ، إلى جانب مذاقها اللذيذ ، فوائد صحية هائلة تنتمي إلى عائلة الحمضيات ، فهي مصدر غني بفيتامين سي علاوة على ذلك ، فهي غنية أيضًا بفيتامين د ، مما يمنحها قدرات بناء المناعة.

التفاح: هذه الفاكهة هي مصدر غني بالألياف وفيتامين ج وفيتامين ب ومضادات الأكسدة هذا يجعلها خيارًا مناسبًا لتضمينها في النظام الغذائي لأنها يمكن أن تعزز المناعة السليمة والهضم الجيد والبشرة المتوهجة.

الرمان: من توفير الوقاية من السرطان إلى بناء المناعة ، يمكن للرمان أن يفعل المعجزات إنه غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يعزز صحة الجلد يمكنك تناول الرمان على شكل بذوره أو مزجه والاستمتاع بعصيره.

الليمون الحلو: ينتمي إلى عائلة الحمضيات وهذا يجعله مصدرًا غنيًا بفيتامين ج والألياف يمكن أن يعزز الليمون الحلو بناء المناعة ويساعد على درء الأمراض.

الكيوي: معروف بنكهته المنعشة والحلوة ، فهو غني بالعناصر الغذائية إلى جانب فيتامين C والبوتاسيوم ، يعتبر الكيوي أيضًا مصدرًا غنيًا لفيتامين E و K ومضادات الأكسدة والألياف وحمض الفوليك، لديهم قدرات مذهلة في بناء المناعة وكذلك تعزيز الهضم السليم.