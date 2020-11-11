وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 شبان على الأقل بمواجهات شمالي للبيرة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الشهيد "أبو وعر" لمعهد طبي لإجراء معاينة خارجية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تكرم المبادرين القائمين على حملة تجميل شارع "الثلاثيني" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم ورشة عمل لتعزيز المعرفة الصحية الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز مشاركة المرأة في صنع القرار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم وقفة شعبية إحياًء للذكرى 64 لمذبحة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مركز الإعلام المجتمعي ينفذ سلسة ورش عمل حول "محو الأمية الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية العدل: استشهاد الأسير أبو وعر جريمة مستمرة بحق الأسرى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة بينهم سيدة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (15) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة من بلدة كوبر في رام الله.

 وقال نادي الأسير إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من رام الله والبيرة بينهم سيدة وهم: وائل محمد قطز (43عاماً)، ومحمود يوسف صباح زيبار (44 عاماً)، ونجله شادي (20 عاماً)، ومحمد يوسف صباح زيبار (43 عاماً)، والسيدة نداء زيبار وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى أيمنأبو سريع (24 عاماً)، وحماده نخلة.

 ومن عدة بلدات وأنحاءفي الخليل اعتقل الاحتلال كلاً من: جواد زياد اهديب، وإبراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرمزغموت، ومعتصم يوسف أبو ماضي (28 عاماً)، وعلي موسى جرادات.

واعتقل الاحتلال من القدس وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، والفتى عثمان جلاجل (17 عاماً)، كما ونفذ حملة استدعاءات طالت كل من: مديرنادي الأسير في القدس ناصر قوس، وأمين سر حركة فتح شادي المطور، وعضوإقليم حركة فتح عاهد الرشق، ورائد حجازي.

يُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق علاء عبد الكريمالبيطاوي من جنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الإعلام المجتمعي ينفذ سلسة ورش عمل حول "محو الأمية الرقمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟