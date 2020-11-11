الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة بينهم سيدة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (15) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة من بلدة كوبر في رام الله.

وقال نادي الأسير إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من رام الله والبيرة بينهم سيدة وهم: وائل محمد قطز (43عاماً)، ومحمود يوسف صباح زيبار (44 عاماً)، ونجله شادي (20 عاماً)، ومحمد يوسف صباح زيبار (43 عاماً)، والسيدة نداء زيبار وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى أيمنأبو سريع (24 عاماً)، وحماده نخلة.

ومن عدة بلدات وأنحاءفي الخليل اعتقل الاحتلال كلاً من: جواد زياد اهديب، وإبراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرمزغموت، ومعتصم يوسف أبو ماضي (28 عاماً)، وعلي موسى جرادات.

واعتقل الاحتلال من القدس وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، والفتى عثمان جلاجل (17 عاماً)، كما ونفذ حملة استدعاءات طالت كل من: مديرنادي الأسير في القدس ناصر قوس، وأمين سر حركة فتح شادي المطور، وعضوإقليم حركة فتح عاهد الرشق، ورائد حجازي.

يُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق علاء عبد الكريمالبيطاوي من جنين.