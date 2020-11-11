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إعلام الأسرى: الشهيد أبو وعر تعرض لأقسى أنواع الإهمال الطبي

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:39

الأسير الشهيد كمال أبو وعر
الأسير الشهيد كمال أبو وعر

غزة- الرأي

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن الأسير الشهيد كمال أبو وعر تعرض لأقسى أنواع الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأُعلن مساء أمس عن استشهاد الأسير أبو وعر (46 عاماً) من سكان بلدة قباطية جنوبي جنين، بعد معاناته من مرض سرطان الحنجرة والإهمال الطبي المتعمد طوال فترة أسره.

وقال الفاخوري تعقيبًا على استشهاد الأسير المريض أبو وعر في سجون الاحتلال: "بطلا جديدا من أبطال الحركة الأسيرة يترجل شهيدًا بعد سنوات طويلة من البذل والعطاء والتضحية، ومقاومة غطرسة السجان وسياسة الموت البطيء التي مورست بحقه."

وأضاف:" إننا إذ ننعى شهيدنا البطل كمال أبو وعر ابن قباطية قضاء جنين والذي استشهد اليوم في سجون الاحتلال عن عمر ناهز الـ 46 عامًا بعد 17 عاما من الأسر، لنحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في السجون".

وأوضح أن الأسير الشهيد تعرض لأقسى أنواع الإهمال الطبي الذي زاد من سوء حالته الصحية، في مخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على إنسانية الأسير.

وطالب الفاخوري أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم للتعبير عن غضبهم في كافة الميادين رفضا للجريمة التي مورست بحق الأسير البطل أبو وعر، داعيا الفصائل الفلسطينية لقول كلمتها أمام ما يحدث بحق الأسرى.

كما دعا المؤسسات الحقوقية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه قضايا الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفا: "كفى صمتا اتجاه ما يحصل للأسرى الفلسطينيين ونطالبهم بالعمل من أجل المبادئ التي انطلقوا من أجلها".

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