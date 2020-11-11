النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2673) الأربعاء 11/11/2020
أخبار فلسطينية
· عدد وفيات كورونا في فلسطين يقفز بشكل خطير: 14حالة و660 إصابة وتوقعات بوصول
· »ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بـ"كورونا" في سجون الاحتلال إلى 129 أسيراً
· »"كورونا" في فلسطين: 14 وفاة في أعلى حصيلة يومية
· فلسطين تبعث ثلاث رسائل لقادة الأمم المتحدة تفضح انتهاكات الاحتلال
· الرئيس ينعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
· ردود فعل على وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
· هنية يهاتف عباس معزيًا بوفاة صائب عريقات
أخبار إسرائيلية
· اليسار الإسرائيلي “ينعى” عريقات واليمين “يشمت” بموته
· موقع "واللا": وزير خارجية البحرين يزور تل أبيب قريب
· رئيس أسبق للموساد: رفض إسرائيل لـ «المبادرة العربية» سيحولها إلى «يهودستان»
· غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو
اخبار دولية
· 14 قرارا اتخذها ترامب لصالح اسرائيل على حساب العرب والقضية الفسطينية
· الاتحاد الأوروبي: وفاة عريقات خسارة كبيرة للسلام بالشرق الأوسط
· أردوغان ناعياً عريقات..”جهوده ستُذكر دائما بالتقدير”- (تغريدة)
اخبار عربية
· أول زيارة علنية لوزير الخارجية البحريني لـ"إسرائيل"
· مجلس الوزراء السوداني ناعيًا عريقات: وهب حياته كلها لقضية شعبه
· الجزائر تعزي الشعب الفلسطيني في وفاة صائب عريقات
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الصحف العربية
القدس العربي
· أردوغان ناعياً عريقات..”جهوده ستُذكر دائما بالتقدير”- (تغريدة)
· رئيس أسبق للموساد: رفض إسرائيل لـ «المبادرة العربية» سيحولها إلى «يهودستان»
· عدد وفيات كورونا في فلسطين يقفز بشكل خطير: 14حالة و660 إصابة وتوقعات بوصول
· ردود فعل على وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
· اليسار الإسرائيلي “ينعى” عريقات واليمين “يشمت” بموته
· الاتحاد الأوروبي: وفاة عريقات خسارة كبيرة للسلام بالشرق الأوسط
· الجزائر تعزي الشعب الفلسطيني في وفاة صائب عريقات
· فلسطين تبعث ثلاث رسائل لقادة الأمم المتحدة تفضح انتهاكات الاحتلال
·
الشرق الأوسط
· الرئيس الفلسطيني ينعى عريقات وينكس الأعلام
· «أونروا» لم تتعاف من قطع التمويل الأميركي وتفاؤل بفوز بايدن
· وفد إسرائيلي في السودان الأحد
الخليج الإماراتية
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· أسابيـع قليلـة تفصـل العـالم عن توزيـع لقـاح ضـد «كوفيـد-19»
· وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
الاخبار اللبنانية
· «صائب عريقات: نهاية رجل «الحياة مفاوضات»
الشروق المصرية
· مجلس الوزراء السوداني ناعيًا عريقات: وهب حياته كلها لقضية شعبه
· الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين
· قيادي بفتح ينعي صائب عريقات: خسرنا قائدا بمعنى الكلمة
الغد الأردنية
· متأثرا بكورونا: وفاة صائب عريقات عن 65 عاما
الشرق القطرية
· استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي
· وفاة صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا
· 14 قرارا اتخذها ترامب لصالح اسرائيل على حساب العرب والقضية الفسطينية
· وزير الخارجية ينعي عريقات: جزاه الله خيرا على جهوده لنصرة القضية الفلسطينية
· موقع "واللا": وزير خارجية البحرين يزور تل أبيب قريب
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
· مليون و280 ألف حالة وفاة و51 مليونا و811 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً
· النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة
· حماس تعقب على استشهاد الأسير "أبو وعر"!
· محدث استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال
· هنية يهاتف عباس معزيًا بوفاة صائب عريقات
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القدس
· نادي الأسير: إصابة 3 أسرى بكورونا في "جلبوع"
· "روتاري فلسطين" يسلم مستشفى المقاصد أربعة أجهزة تنفس لعلاج مرضى كورونا
· استشهاد الأسير أبو وعر.. صدمة لعائلته وغضب بالسجون وحداد بجنين
· وفاة مواطن وإصابة آخرين جراء حادث سير جنوب نابلس
الحياة الجديدة
· مستعربون يختطفون شابا قرب قلنديا
· اقليم القدس يتفقد المحررين وعوائل الأسرى
· اتلاف اشتال "ماريغوانا" مخدرة بضواحي القدس
· الرئيس ينعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
وكالة صفا
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16 سنة على رحيل أبو عمار والقاتل مجهول
· حطمت هيبة "سيرت متكال".. عامان على "حد السيف"
· غانتس يحضر لخطوة لكسب ود مستوطني الضفة الغربية
سما نيوز
· مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي وبهذه الآلية ..
· 16 عاما على استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات
· غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو
· بايدن يوجه رسالة لترامب
· "خطتنا الجديدة مشددة".. مرور غزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكل..
فلسطين اليوم
· في ذكرى القادة الشهداء ابو العطا وصوالحة..القائد النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة و استعدادها للقتال و الاستشهاد
· القيادي المدلل: الشهيد عرفات رمزٌ للثورة الفلسطينية والوحدة ورفض التنازل عن القدس
· تفاصيل مُبكية: هكذا استقبل والدا الأسير أبو وعر نبأ استشهاده
· توتر على الحدود وتحليق للطائرات
· هل يغدر نتنياهو مرة جديدة بقطاع غزة؟
· ماذا توعد ترامب ان يكشف الليلة ؟
· أول زيارة علنية لوزير الخارجية البحريني لـ"إسرائيل"
· بينهم امرأة: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة المحتلة
عرب 48
· سجن "غلبوع": إصابة 11 أسيرا بكورونا آخر 24 ساعة
· استشهاد الأسير كمال أبو وعر
· 14 وفاة و660 إصابة بكورونا في الضفّة والقدس وغزّة خلال 24 ساعة
· الهيئة العامة للكنيست تصادق على الاتفاق مع البحرين
· مندلبليت يهدد بالتوجه للعليا لإلزام نتنياهو بتسوية تضارب المصالح
· الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و388 إصابة جديدة
· رغم المقاطعة الدولية: دبي تستقبل وفد مستوطنين لتسويق بضائعهم
· الاحتلال يدعي إسقاط مُسيرة تابعة لـ"حزب الله"
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من كوبر والبيرة بينهم سيدة
· 16 عاما على استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات
· قادة وزعماء وسياسيون حول العالم يعزون الرئيس برحيل المناضل ع ...
· حدث في مثل هذا اليوم
11تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م وفاة الزعيم الفلسطيني "ياسر عرفات" رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة فتح في احد المشافي بباريس.
- 2004م تنصيب روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي رئيساً مؤقتاً للسلطة لمدة 60 يوماً حسبما يقتضى الدستور.
- 2004م انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس رئيساً رابعاً لها خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات
- 2004م انتخاب اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي (أبو اللطف) رئيساً ثانياً لها خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات
- 2003م قوات الاحتلال تعتقل قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي ، أثناء توجّهه إلى المسجد الأقصى لصلاة الظهر .
- 2002م الاستشهاديّ سرحان شرحبيل سرحان (19 عاماً) من كتائب شهداء الأقصى، يقتحم مستوطنة "ميتزر" داخل الكيان الصهيوني، و يطلق النار على حشود المستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 مستوطنين و إصابة 10 آخرين بجراح .
- 2001م الكنيست الإسرائيلية يقرّ قانون الأحوال الشخصيّة الجديد الذي يجعل الفلسطينيّ المسلم يمثل أمام القضاء الصهيوني في قضايا الأحوال الشخصية
- 1994م الاستشهادي هشام حمد من الجهاد الإسلامي يفجر نفسه وسط مجموعة من جنود الاحتلال في مفرق الشهداء (نتساريم) ويقتل 4 ويصيب 10 آخرين انتقاماً لاغتيال الشهيد هاني عابد.
- 1975م مشروع ساوندرز وفيما يلي أهم وأبرز النقاط التي وردت في المشروع وبخاصة ما يتعلق بالمفهوم الأمريكي عن "المصالح المشروعة للعرب الفلسطينيين" في فترة إعداده: إن إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط هو هدف رئيس للولايات المتحدة. "وقد أكدت الحكومة الأمريكية مراراً أن المصالح المشروعة للعرب الفلسطينيين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في منافشات السلام العربي الإسرائيلي،إن البعد الفلسطيني للنزاع العربي الإسرائيلي هو قبل النزاع، إن حلاً نهائياً للمشكلات الناجمة عن تقسيم فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل مع معارضة العرب لهذين الحدثين لن يكون ممكناً غلا إذا تم التوصل إلى اتفاق يحدد الوضع العادل والنهائي للشعب العربي الذي يعتبر نفسه فلسطينياً.
- 1956م مجزرة رهيبة في مدينة رفح ترتكبها القوات الإسرائيلية، حيث قامت بتنفيذ مجزرة جديدة في منطقة المدرسة الأميرية، وقد استشهد المئات من المواطنين الأبرياء.
- 1939م وصلت اللجنة الملكيّة البريطانية (لجنة بيل) إلى فلسطين للتحقيق في أسباب الثورة الكبرى .
- 1937 م سلطات الانتداب البريطانية تنشئ محاكم عسكرية في عموم فلسطين لمحاكمة المجاهدين العرب الذين قاوموا الاحتلال البريطاني والدعم الذي قدمته لندن لليهود للاستيطان في فلسطين تمهيدا للاستيلاء عليها.
- 1937م الثورة الكبرى التي نتجت بعد أن أنشأت بريطانيا محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين بحمل الأسلحة وغيرها من المخالفات التي أصبحت عقوبتها الإعدام.