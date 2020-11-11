وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية حكم غيابي بالإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن أبو عربيان وكالة الرأي الفلسطينية الدائرة الزراعية بالمحررات تتابع مشاتل الأشجار المثمرة والحرجية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| تربية الوسطى تبدأ بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة الآمنة للمدارس وكالة الرأي الفلسطينية فاتورة الإهمال الطبي مستمرة بارتقاء الأسير "أبو وعر" شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالإعدام غيابيًا على مُدان بقتل المواطن أبو مغاصيب وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية لعددٍ من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف ومركز حل النزاعات يناقشان تعزيز التسامح ولغة الحوار وكالة الرأي الفلسطينية بذكراها الثانية.. حماس: "حدّ السيف" حققت إنتصارًا فارقًا مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| زراعة خانيونس تتفقد مزارعي الدفيئات المتضررة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لأسباب سياسية لشطب ملف اللاجئين وتصفية عملها

حماس: قرار "أونروا" دفع جزء من مرتبات موظفيها أزمة مصطنعة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

قالت حركة حماس إن قرار "أونروا" دفع جزء من مرتبات 28 ألف موظف يمثل أزمة مالية مصطنعة لأسباب سياسية تهدف لشطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة.

وأكدت الحركة في بيان لها الأربعاء، أنه لا يجوز بأي شكل أن تحل أزمة أونروا على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.

وشددت على أن القرار سيكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية أونروا، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث يجتاح وباء كورونا المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من ١٤ سنة.

وحمّلت الحركة، المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض.

وأكدت أن ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين، وعليه لا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشا كريما حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.

وأعلن المفوض العام لأونروا قبل يومين عن تأجيل جزئي لدفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟