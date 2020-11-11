بالصور| تربية الوسطى تنفذ المرحلة الثالثة من العودة الآمنة للمدارس

الوسطى- الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اليوم الأربعاء، بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة الآمنة للمدارس للصفوف من (1-6) الأساسية، ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي لضمان استئناف التعليم الوجاهي للطلبة في ظل جائحة كورونا، بما يضمن أعلى معايير الوقاية والحماية للطلبة.

مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج قام بجولة على المدارس برفقة مديرا الدائرتين الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان، أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات الصحية، وهنأ الطلبة باستئناف التعليم الوجاهي في مرحلته الثالثة ضمن خطة العودة الآمنة.

وأوضح أن وعي الطلبة والتزامهم خلال هذه المرحلة مهم جداً، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بالوسطى ووزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس بشكل دائم والاطمئنان على سير العملية التعليمية وجاهزية المدارس.

وأشاد الحاج بجهود مدراء المدارس ومديراتها والمعلمين والطواقم وكل من ساهم في انجاح العودة الآمنة للمدارس في المراحل السابقة والمرحلة الحالية، وأعرب عن ثقته بوعي والتزام الطلبة والمعلمين بالتعليمات والبروتوكول الصحي والالتزام بالكمامة والتباعد واتباع الإرشادات المنظمة للمسيرة التعليمية خلال هذه المرحلة، بما يضمن استمرار ونجاح المسيرة التعليمية.