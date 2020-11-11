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الأوقاف تعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ظل كورونا

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:30

الأوقاف تعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ظل كورونا
الأوقاف تعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ظل كورونا

غزة- الرأي

عقد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة،  اجتماعاً ضم رؤساء أقسام المديرية، لمناقشة ومتابعة العديد من الملفات الخاصة بالعمل في ظل الأوضاع الاستثنائية الطارئة بسبب جائحة كورونا.
وأكد سالم علي أهمية النهوض بالعمل وتطويره من أجل تعزيز رسالة الأوقاف، مشددًا على ضرورة بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالمستوى المطلوب للعمل وتحقيق نتائج طيبة على صعيد المساجد والتحفيظ والأملاك والوعظ.
وشكر سالم الموظفين على دورهم الريادي في ظل الوضع الراهن، مشيراً الى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل مقار العمل وخارجها ومتابعة ذلك.
 

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