وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 شبان على الأقل بمواجهات شمالي للبيرة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الشهيد "أبو وعر" لمعهد طبي لإجراء معاينة خارجية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تكرم المبادرين القائمين على حملة تجميل شارع "الثلاثيني" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم ورشة عمل لتعزيز المعرفة الصحية الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز مشاركة المرأة في صنع القرار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم وقفة شعبية إحياًء للذكرى 64 لمذبحة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مركز الإعلام المجتمعي ينفذ سلسة ورش عمل حول "محو الأمية الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية العدل: استشهاد الأسير أبو وعر جريمة مستمرة بحق الأسرى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بالقراءة الأولى

التشريعي يقر مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:25

التشريعي يقر مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة
التشريعي يقر مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة

غزة- الرأي

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة بالقراءة الأولى، خلال جلسة له اليوم الأربعاء 11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، أن مشروع القانون يرمي إلى وضع إطار قانوني لتنظيم تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة دون الإخلال بالحقوق والحريات الخاصة.

وأكد النائب الغول، أن مشروع القانون ينسجم مع القانون الأساسي المعدل، وأنه جرى استشارة مختصين من ذوي الشأن، مشيراً إلى أن مشروع القانون يضم 16 مادة تنظم عمل كاميرات وأجهزة المراقبة.

وأشار النائب الغول إلى أن مشروع القانون يلزم مالكي المنشآت والمسؤولين عنها تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة وتحديثها دورياً لضمان حسن أدائها.

 وأوضح النائب الغول أن مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها ملزمون بتوضيح أن منشأتهم مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة من خلال لوحات واضحة، علاوة عن الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة لمدة لا تقل عن 45 يوماً.

وقال :" إن التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت تعتبر حجة في الإثبات أمام جهات التحقيق والمحاكمة ما لم يثبت عدم صحتها".

وقال النائب الغول :"إن مشروع القانون يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في الأماكن المعدة للسكن أو النوم أو غرف العلاج الطبيعي، أو غرف تبديل الملابس أو دورات المياه والمعاهد الصحية والصالونات النسائية وصالات الأفراح، والاماكن التي تنتهك الخصوصية والتي تحددها الجهات المختصة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الإعلام المجتمعي ينفذ سلسة ورش عمل حول "محو الأمية الرقمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟