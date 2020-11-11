تعليم الوسطى يبحث مع مديرات رياض الاطفال العودة الآمنة

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى خطة العودة الآمنة لمرحلة رياض الأطفال المرخصة ضمن البروتوكولات الصحية والالتزام بمعايير ومتطلبات الوقاية للطلبة، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المديرية مع مديرات رياض الاطفال المرخصة بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس الشعبة جمال جبر ومشرفة رياض الأطفال رولا السيد ومشاركة مديرات رياض الأطفال المرخصة، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

مدير التربية والتعليم رحب بالحضور وتحدث عن دور رياض الأطفال في تطوير مهارات الأطفال ورعايتهم وحمايتهم من المخاطر وفي مقدمتها فيروس كورونا من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وأضاف الحاج أن الاجتماع جاء تمهيداً لاستئناف الدراسة في رياض الأطفال ضمن خطة العودة الآمنة لرياض الأطفال المرخصة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

رئيس قسم التعليم العام قال ان وزارة التربية والتعليم قررت استئناف الدوام في رياض الأطفال المرخصة فقط اعتباراً من يوم السبت 14/11/2020م، وستكون العودة جزئية بقسمة كل شعبة الى نصفين (أ،ب) ويكون الدوام ثلاثة أيام اسبوعياً لكل قسم، ويتم تخصيص مقعد مستقل لكل طفل، وأضاف أن هناك لجان من الوزارة والمديرية ستقوم بزيارة ومتابعة رياض الأطفال والاطمئنان على جهوزيتها قبل افتتاحها، مؤكداً أن العودة فقط للرياض المرخصة.

وفي الجانب الصحي تحدث رئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي عن البروتوكول الصحي الواجب اتباعه داخل الرياض لضمان سلامة اطفالنا، وأضاف العزازي ان قرار الاستئناف لا يشمل الرياض الواقعة في المناطق المغلقة المصنفة حمراء، ويمنع دوام العاملين والاطفال المصنفين مصابين او مخالطين، وأكد على ضرورة قيام إدارات الرياض بالفحص اليومي للأطفال والعاملين والتأكد بأنهم لا يعانون من أي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه الإنفلونزا وضرورة التقيد الكامل ببنود البروتوكول الصحي وأهمها التباعد الجسدي، واستخدام الكمامات والمعقمات وذلك حرصاً على سلامة الأطفال والمربيات.

