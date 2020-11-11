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التعليم في خان يونس يناقش آلية متابعة الصفوف الافتراضية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:50

التعليم في خان يونس يناقش آلية متابعة الصفوف الافتراضية
التعليم في خان يونس يناقش آلية متابعة الصفوف الافتراضية

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، لقاًء حول متابعة الصفوف الافتراضية، وحضر اللقاء: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. ماجد الأغا رئيس قسم الاشراف التربوي، وعدد من المشرفين التربويين.


حيث رحب أ. الفرا بالحضور، مثمناً جهود قسم الإشراف التربوي المبذولة في المتابعة الميدانية للمدارس، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا، متمنياً السلامة للجميع.


وأضاف أ. الفرا بأنه تقرر تشكيل لجنة من قبل مدير التربية والتعليم، ومدير الدائرة الفنية، ورئيس قسم الاشراف التربوي ومشرف كل مبحث لمتابعة الصفوف الافتراضية للمرحلة المقبلة، على أن تبدأ عملها اليوم الثلاثاء وفق جدول محدد للمشرفين التربويين، والقيام بتنفيذ زيارات لعينة عشوائية من الصفوف الافتراضية بالمدارس

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