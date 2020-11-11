لجنة الرقابة وحقوق الانسان بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً

غزة- الرأي

عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي، اجتماعاً دورياً لمناقشة العديد من القضايا.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنائب هدى نعيم مقررة اللجنة، والنائب عبد الرحمن الجمل، إلى جانب مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا، والمقرر الإداري للجنة زاهر عطاالله.

وبحثت اللجنة في بعض الشكاوى المقدمة للجنة من قبل المواطنين، حيث سيتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص وفق الشكاوى المقدمة.

وفي إطار منفصل، ناقشت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة الأولويات الرقابية لديوان الرقابة المالية والإدارية في الخطة التشغيلية للعام 2021، والتي سيتم طرحها ورفعها لديوان الرقابة المالية والإدارية.