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4 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 4 حالات وفاة و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة هي لمواطن 65 عاماً من أريحا، ومواطن 70 عاما ًمن السواحرة، ومواطنة 90 عاماً ومواطن من رام الله.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (24)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (38)، جنين (32)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (20)، طولكرم (17)، طوباس (6) ضواحي القدس (4).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 541 حالة في الضفة الغربية (الخليل 65، جنين 59، نابلس 139، طولكرم 26، سلفيت 16، قلقيلية 1، بيت لحم 235).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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