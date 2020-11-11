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"كنيست" الاحتلال يصوت ضد إلغاء قانون هدم منازل فلسطينية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:07

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فلسطين المحتلة - الرأي

صوت أغلبية من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون قدمه حزب هناك مستقبل لإلغاء قانون "كامينيتس"، الذي تم إقراره في إبريل/ نيسان 2017، لتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل.

وأقر القانون حينها بهدف تصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيات المحاكم في البت بملفات البناء غير المرخص وتحويلها لجهات إدارية قطرية، وإلزام السلطات المحلية العربية بأخذ دور فعال في عمليات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن 57 عضوًا من الكنيست صوتوا ضد مشروع القانون، في حين أن 37 فقط أيدوا مشروع القانون، من بينهم حزب هناك مستقبل الذي قدم المشروع، والقائمة العربية المشتركة، وبشكل لافت حزب يسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وحضر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الجلسة، وخرج في منتصف التصويت بدون أن يشارك فيه.

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