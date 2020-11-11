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حماس: الشهيد "بركة" مثال حي على تقدم القيادة للصفوف

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:17

نور_الدين_بركة
نور_الدين_بركة

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن استشهاد القائد القسامي نور بركة هو حلقة ضمن سلسلة متواصلة من تضحيات الشعب الفلسطيني في نضاله لانتزاع حقوقه من الاحتلال .

وأكد "قاسم" في تصريحٍ له الأربعاء، في الذكرى الثانية لاستشهاد "بركة"، إنه قدم نموذجاً للمقاتل الفلسطيني الذي يرسم المعادلات، ويربك حسابات المحتل.

وبين أن الشهيد قدم تطبيقاً عملياً على بسالة المقاوم القادر على هزيمة الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح أن استشهاد "بركة" شكّل مثالًا حيًا على تقدم قيادة كتائب القسام وقوى المقاومة لصفوف القتال ضد الاحتلال وأنهم في مقدمة من يضحون في ميدان المعركة.

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