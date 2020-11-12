إعدام 11 ألف دجاجة في مزرعة باليابان بسبب أنفلونزا الطيور

تعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 11 ألف دجاجة في مزرعة غربي اليابان اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف تفشي لأنفلونزا الطيور.

وأكدت حكومة مقاطعة كاجاوا وقوع ثالث تفشي لأنفلونزا الطيور (اتش 5) في اليابان هذا الموسم في مدينة ميتويو، بعد يوم واحد من إعلان المزرعة عن تزايد نفوق الدجاج.

وجاء تفشي المرض على الرغم من القيود المفروضة على حركة نقل الدواجن والبيض وغيرها من مزرعة أخرى في نفس المدينة حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة هذا الموسم يوم الخميس الماضي، ما دفع الحكومة المحلية إلى ذبح نحو 330 ألف دجاجة هناك.

وتم اكتشاف حالات تفشي المرض الثلاثة في المقاطعة، حيث أعدمت السلطات المحلية أيضا نحو 48 ألف دجاجة في مدينة هيجاشي كاجاوا هذا الأسبوع.

وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى تعزيز الشعور بالحذر لأن تفشي المرض حدث في وقت مبكر عن المعتاد".