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والعلماء تطلق عليه اسم قرن الكبش

اكتشاف حبار نادر جداً في أستراليا

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:28

اكتشاف حبار نادر جداً في أستراليا
اكتشاف حبار نادر جداً في أستراليا

مازال عالم البحار قادر على إبهار الجميع من آن لآخر ولم يتمكن العلماء من فك جميع شفراته ومعرفة خبايا المحيطات والوصول لجميع أنواع الأحياء البحرية داخل الأعماق حتى الآن، ويعمل العلماء على رصد كل ما يحدث من خلال استخدام أحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

حبار نادر 

نجح العلماء في اكتشاف حباراً نادراً يعد الوحيد من جنسه، تم العثور عليه خلال رحلة استكشافية للحاجز المرجاني الكبيرفي الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بعد محاولات لسنوات عديدة للعثور عليه حياً.

قرن الكبش

أطلق عليه العلماء اسم قرن الكبش وارجعوا سبب التسمية إلى شكل صدفته الداخلية الحلزونية وظل العلماء لسنوات البحث عنه داخل المحيطات وفشلوا في العثور عليه وطالما وجدوا الحبار ميتاً على الشواطئ دون معرفة البيئة المناسبة له للعيش فيها أو أماكن انتشاره ولذلك يعد اكتشاف عظيم لهم.


معهد شميدت وراء الاكتشاف العظيم

قال لوجان موك بونتينج، المتحدث باسم المعهد، إن نوع الحبار المكتشف نادر في الشكل وأنها تعد المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة الحبار من قبل علماء الأحياء.
وتابع: "أنه عادةً ما تنجرف الأصداف المثيرة للاهتمام إلى الشواطئ في مختلف أنحاء العالم وعلى الرغم من ذلك لم يسبق أنه تم مشاهدة هذا الحبار على قيد الحياة في بيئته الطبيعية".

ووصف لوجان الحبار بأنه ذو ذيل مضئ وله صدفة حلزونية داخلية وتم البحث عنه حياً لسنوات ولم نعثر عليه.


اكتشاف الحبار النادر


نجح علماء معهد شميدت للمحيطات من رصد الحبار الذي اطلق عليه اسم قرن الكبش على عمق 816 متراً قبل هروبه بعيداً ويسبح بطريقة عمودية سريعة.

وقام المعهد وباستخدام كاميرا مثبتة على مركبة غواصة تعمل عن بعد ويطلق عليها اسم SuBastian ويتم التحكم بها من غرفة التحكم بسفينة الأبحاث Folkor، التقط العلماء مشاهد نادرة للحبار.

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أين يتواجد قرن الكبش

يمكن العثور عليه ومصادفته مرة ثانية في درجات الحرارة الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم وفقا لمعهد شميدت للمحيطات ولكن فقط من قبل العلماء.
حيث أنه من الصعب رؤيته وهو يسبح كونه يتحرك في الأعماق ولا يظهر على الشواطئ الإ بعد وفاته ولذلك يصعب للأفراد رؤيته أثناء رحلاتهم السياحية.

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