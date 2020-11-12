النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2674) الخميس 12/11/2020
أخبار فلسطينية
- فلسطين: خمس وفيات و643 إصابة بفيروس “كورونا”
- معروف: 160 مصاباً بكورونا داخل مراكز العناية
- الاحتلال يحظر دخول فلسطينيي الداخل للضفة لمدة شهر
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فصائل المقاومة: نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على قضيتنا
فلسطين: جاهزون للعودة للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية
- صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها
- الاحتلال يشرعن 1700 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
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أخبار إسرائيلية
- العاملون بالمبيعات والخدمات بالمرتبة الأولى بين طالبي العمل الجدد
- الكنيست تصادق على هبة بمبلغ 2000 شيكل للعاطلين عن العمل
- إسرائيل ترفع درجة التأهب وتتوقع تصعيدا عسكريا في ذكرى اغتيال “بهاء أبو العطا”
- ١٧ وفاة و٧٢٠ إصابة بكورونا في إسرائيل خلال ٢٤ ساعة
اخبار دولية
- أردوغان ناعياً عريقات..”جهوده ستُذكر دائما بالتقدير”- (تغريدة)
- رئيس الوزراء البريطاني يعزي بوفاة عريقات
- موراتينوس يعزي بوفاة عريقات: مفاوض لا يكل
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدعو مؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين
- السفراء العرب لدى النمسا يقدمون واجب العزاء برحيل عريقات
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الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيليون يعزون الشعب الفلسطيني في رحيل عريقات وآخرون يهاجمونه وديع عواودة
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال وزيرا سابقا والمستوطنون يسرقون ثمار الزيتون
- فلسطين: خمس وفيات و643 إصابة بفيروس “كورونا”
- فلسطين: جاهزون للعودة للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية
- إسرائيل ترفع درجة التأهب وتتوقع تصعيدا عسكريا في ذكرى اغتيال “بهاء أبو العطا”
- مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال جنوبي الضفة
- أردوغان ناعياً عريقات..”جهوده ستُذكر دائما بالتقدير”- (تغريدة)
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الشرق الأوسط
- الفيروس ينتشر بين الفلسطينيين في سجن إسرائيلي
- الرئاسة الفلسطينية مستعدة لعودة مشروطة للمفاوضات
- إسرائيل تتوقع تصعيداً من «الجهاد» في غزة
الخليج الإماراتية
- 643 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات بين الفلسطينيين
- «كورونا» يخطف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
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الاهرام المصرية
- الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية
- استعدادات لجنازة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وسط مراسم عسكرية
الغد الأردنية
- الاحتلال يستبق دفعا للقيادة الأميركية الجديدة ويدعو الفلسطينيين لطاولة المفاوضات
- جولة تفاوض جديدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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الشرق القطرية
- الجامعة العربية تدعو مؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين
- فلسطين: جاهزون للعودة للمفاوضات
- الفلسطينيون يشيعون صائب عريقات
- حماس تحذر من المساس برواتب الأونروا
- وقفة في غزة إحياء لذكرى مذبحة خان يونس
- فلسطينيون يروون قصص هدم منازلهم
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- معروف: 160 مصاباً بكورونا داخل مراكز العناية
- الاحتلال يحظر دخول فلسطينيي الداخل للضفة لمدة شهر
- فصائل المقاومة: نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على قضيتنا
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القدس
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صحيفة الأيام
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وكالة الرأي
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وكالة صفا
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- 2001مم الاحتلال الصهيوني يشنّ حملة عسكريّة على قرية تل جنوب نابلس، واعتقلت خلالها 35 فلسطينياً، و استشهد القسّاميّ محمد ريحان خلال الاشتباكات، و أصيب طفلٌ فلسطيني في الحملة.
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- 2000 م انعقاد القمة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة (قطر) بحضور قادة وممثلين عن 56 دولة إسلامية، وقد ركز بيان المؤتمر على التضامن مع انتفاضة الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل الاستقلال.
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- 1935 م الشيخ عز الدين القسام (1882م- 1935) يلتجئ مع 52مرجلاً من أنصاره إلى أحراش قرية يعبد (جنين) استعداداً للثورة المسلحة لتحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني.
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