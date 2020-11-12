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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2674) الخميس 12/11/2020

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:42

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2674) الخميس 12/11/2020

 

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  • 12تشرين ثاني (نوفمبر)
  • 2003م أعضاء حكومة أحمد قريع المعيّنون يقسمون اليمين الدستوريّة
  • 2001مم الاحتلال الصهيوني يشنّ حملة عسكريّة على قرية تل جنوب نابلس، واعتقلت خلالها 35 فلسطينياً، و استشهد القسّاميّ محمد ريحان خلال الاشتباكات، و أصيب طفلٌ فلسطيني في الحملة.
  • 2000 م وفاة ليئا رابين (ولدت عام 1928) زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (اغتيل في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر 1995). وقد عانت ليئا من مرض السرطان قبل وفاتها.
  • 2000 م انعقاد القمة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة (قطر) بحضور قادة وممثلين عن 56 دولة إسلامية، وقد ركز بيان المؤتمر على التضامن مع انتفاضة الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل الاستقلال.
  • 1998م مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر اتفاقية واي ريفر ويشدد على شرط تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغاء البنود تدعوا إلى القضاء على إسرائيل
  • 1994 م الشرطة الفلسطينية تعتقل 75 شاباً فلسطينياً عقب هجوم استشهادي على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة.
  • 1989م مجموعة من الجهاد الإسلامي قادها الشهيد خالد الشيخ على قامت بعملية في الشيخ عجلين بغزة أدت إلى مقتل جنديين حسب اعتراف قوات الاحتلال.
  • 1988م الملجس الوطني الفلسطيني – الدورة التاسعة عشر دورة الانتفاضة والتي جاءت بعد حوارات فلسطينية مكثفة وإثر قرار الأردن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية
  • 1987م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل صهيوني اسمه شيتايم بن إلياهو نياسولو في مدينة غزة
  • 1956 م جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مخيماً للاجئين في رفح بقطاع غزة, ويقتل 111ممدنياً فلسطينياً.
  • 1935 م الشيخ عز الدين القسام (1882م- 1935) يلتجئ مع 52مرجلاً من أنصاره إلى أحراش قرية يعبد (جنين) استعداداً للثورة المسلحة لتحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني.
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