الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ودافئة نسبيًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاج الجوي ان يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.