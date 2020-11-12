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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وأفادت مصادر أمنية محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عماد علي الهريمي (19 عاما)، من شارع الصف، وجبريل خليل كوازبة (25 عاما)، من حارة الفواغرة وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز زيبار من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن منعم الصباح ومقبرة كوبر القديمة، فيما اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سامر محمود جابر (21 عاما) بعد أن داهمت منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: أنس شاهر الخطيب من مخيم قلنديا، عبد الله أبو غنام وحسن الياسين من بلدة الطور،أحمد عزوز مطير من مخيم قلنديا شمال القدس.

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