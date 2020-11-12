وزارة السياحة تتفقد 52 منشأة سياحية خلال 48 ساعة ماضية

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية على العشرات من المنشآت السياحية في قطاع غزة بهدف فحص الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة خلال 48 ساعة زيارات لأكثر لـ 52 منشأة سياحية ما بين مطاعم وكافيهات واكشاك واستراحات وشاليهات تقع في شارع الرشيد بمدينة غزة اضافة الى جولة في رفح والوسطى، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامه المواطنين واصحاب المنشآت .

واشارت الوزارة إلى أنها راقبت تطبيق الاجراءات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة الحرجة من انتشار المرض في قطاع غزة، وابرزها التباعد وعدم الازدحام بين المواطنين، والالتزام بلبس الكمامة ووضع معقمات لاستخدامها من الزائرين ، اضافة الى الاغلاق في الموعد المحدد .

وأفادت أنها رصدت العديد من التجاوزات والمخالفات للتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، حيث وجهت تنبيهات لأصحاب تلك الأماكن، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة .

