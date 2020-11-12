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خلال الـ 24 ساعة الماضية

"مباحث كورونا" تُغلق 54 محلاً ومنشأة وتوقف 109 مخالفاً

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:06

"مباحث كورونا" تُغلق 54 محلاً ومنشأة وتوقف 109 مخالفاً

غزة- الرأي

تُواصل دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 54 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات.

ولفت إلى أنها أوقفت 55 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أوقفت "مباحث كورونا" 54 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 46 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها 3 بيوت عزاء، و3 تجمعات أفراح.

وأشارت المباحث إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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