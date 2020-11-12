ملتقى إعلاميات الجنوب يختتم دورة تدريبية حول المشاركة السياسية للنساء

رفح- الرأي

اختتم ملتقى اعلاميات الجنوب دورة تدريبية حول الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في العملية الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية وتعزيز وعي الاعلاميات بأهمية التغطية الإعلامية لمشاركة المرأة السياسية ومنح الاعلاميات أدوارا قيادية في صناعة الاعلام النسوي السياسي، بمشاركة 21 إعلامية من جنوب قطاع غزة، يأتي ذلك ضمن مشروع اعلاميات قادرات على التغيير بتمويل من المؤسسة الأوروبية للديمقراطية (EED).

وعن أهمية هذا التدريب أشارت ليلى المدلل المديرة التنفيذية لملتقى اعلاميات الجنوب، أن هناك حاجة لرفع مستوى الوعي لدى الاعلاميات والخريجات الجدد بمفهوم المشاركة السياسية للمرأة وصولا إلى مركز اتخاذ القرار وتمثيل النساء في المجلس التشريعي والمجالس المحلية والبلديات، والمواطنة وحقوق المرأة، وتمكين الصحفيات من التغطية الإعلامية في دعم النساء المرشحات للانتخابات القادمة.

وأضافت: أن ما قدم من مواد تدريبية تعمل على تنمية قدرات الاعلاميات وتمكينهن من تغطية إعلامية مميزة وجيدة المحتوى تساهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام والتغطية الإعلامية لأنشطتها السياسية، كما يعمل على تطوير الوعي لدى الاعلاميات ومنحهن أدوارا مميزة في صناعة الاعلام عند تناولهن لقضايا المرأة السياسية وما تحتويه المواد المعدة من مضامين لخلق واقع أكثر إيجابية للمرأة السياسية.

من ناحية أخرى نوهت المدربة دنيا الامل إسماعيل، الى أن التدريب تميز بالمشاركة الفعالة من قبل الصحفيات المتدربات وتوعيتهن حول أهمية التركيز على الحساسية الجندرية في تغطيتها لأنشطة النساء السياسيات، وكيفية احداث الفروق في التغطية الإعلامية الحساسة، والمعايير الأساسية التي يجب مراعاتها في التغطية الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكيفية استخدام اللغة الحساسة للنوع الاجتماعي واختيار الرسوم والصور ومدى مطابقتها للمحتوى.

وقالت المتدربة سامية الأخرس: "أن التدريب كان مميز كونه يأتي ونحن بصدد انتخابات جديدة وهذه تجربة جديدة ولم يسبق لجيلنا أن عاصر انتخابات وعلى أمل أن نخوض هذه التجربة، كما أضاف التدريب لنا الكثير من المعلومات والمعرفة كالواقع العام لمشاركة النساء السياسية، وحقي في المشاركة السياسية وكيف لي أن أمارس هذا الحق بكل حرية، وجعلني أكثر طموحا في تحقيق ذاتي وأن أكون في مركز سياسي مهم في المستقبل، بالإضافة الى تشجيعي وتمكيني من أن أكون إعلامية تكتب في مجال السياسة".

يأتي هذا التدريب وما يليه من تدخلات وأنشطة أخرى ستنفذ ضمن مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير" للتأثير على السياسات الحكومية ومنح أدوارا قيادية للمرأة في صناعة الاعلام وتشجيع الاعلاميات على الكتابة حول واقع المرأة السياسية الفلسطينية لمجلة انسان وتنفيذ العديد من التدخلات الأخرى ضمن المشروع.