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خلال وقفة احتجاجية

اتحاد الموظفين يهدد "أونروا" بالتصعيد حال مساسها بالرواتب

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:08

أرشيف
أرشيف

غزة- الرأي:

حذر اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة من أي تـأخير أو تأجيل للرواتب، لما له من انعكاسات كبيرة قد تصل لإضراب شامل في كافة مرافق الوكالة.

وأوضح الاتحاد في وقفة احتجاجية من أمام مقر الأونروا بغزة صباح اليوم الخميس، أن هذا القرار له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية خطيرة، مؤكدا أن هذه الوقفة هي إنذار أولي وتحذيري، باعتبار أن الرواتب خطوط حمراء فعلية.

وذكر أن هذه الوقفة هي جزء من حالة نضال نقابي مستمرة ضد هذا القرار، مطالباً إدارة الوكالة توفير رواتب الموظفين وإلا عليها الاستقالة.

وأوضح الاتحاد أن هذا الاحتجاج هو رد أولي على قرار الوكالة الظالم والجائر بتقليص رواتب الموظفين، حيث يتزامن هذا الاعتصام مع لقاء منعقد الآن بين إدارة الوكالة واتحادات الموظفين للتراجع عن قرارات الوكالة بحق الموظفين.

وحذر رئيس الاتحاد محمود حمدان عقب انتهاء المؤتمر، من إجراءات نقابية جديدة ومسيرات شعبية، ما لم تتراجع وكالة الغوث عن قرارها، قد تصل لإضراب مفتوح عن الطعام.

وذكر حمدان أن هناك سياسة تتماشى معها إدارة "الأونروا" للمس بخدمات الموظفين ورواتبهم، مطالباً إدارة الوكالة تحمل كامل مسؤولياتها والقيام بأداء واجباتها على أكمل وجه، لأنه لا يمكن التنازل عن أي حق من حقوق الموظفين.

وكشف حمدان أن هناك رزمة من التقليصات التي تسعى الأونروا تنفيذها خلال الأيام القادمة.

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