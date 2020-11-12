تعليم خان يونس يستأنف الدورات التدريبية الوجاهية للمعلمين

خان يونس- الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، الدورات التدريبية الوجاهية للمعلمين، واستهدف اللقاء المعلمين الذين لم يتلقوا تدريباً على آلية توظيف الفصول الافتراضية في التعلم عن بعد.

وتفقد اللقاء أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. ماجد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة الداخلية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. حمدي البيك مدير مركز التدريب التربوي، والمدرب إبراهيم أبو العمرين.

وأوضح أ. الفرا أهمية الفصول الافتراضية في التعلم عن بعد في ظل تفشي فيروس كورونا وتعذر التعلم الوجاهي، للحفاظ على صحة الطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة اليوم تعتمد أسلوب الدمج بين التعلم الوجاهي والتعلم الالكتروني بعد أن أقرت الدوام الجزئي للطلبة للحفاظ عليهم، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تفرض علينا في الميدان توظيف التكنولوجيا والاستفادة منها، ودمج جميع المعلمين في هذه الدورات لاكتساب المهارات التي تؤهلهم لإدارة الفصول الافتراضية.

