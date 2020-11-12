تعليم الشمال يبحث مع مدراء رياض الأطفال المرخصة العودة الآمنة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً لمدراء رياض الأطفال، وذلك للتباحث في إجراءات العودة الآمنة لعمل رياض الأطفال المرخّصة، وفق الالتزام بمعايير السلامة والوقاية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ لضمان صحة وسلامة الأطفال.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في قاعة الانتفاضة بالمديرية، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام أ. تحرير المصري، ومشرفة رياض الأطفال أ. نادية النميلات، ورئيس قسم الإرشاد المروري في شرطة شمال غزة الرائد خالد المقوسي، والنقيب محمد أبو سلطان، ومسؤول أمن المؤسسات في المحافظة أ. أبو صهيب شحادة.

ورحب أ. صالحة بالحضور، وأوضح ان هذا الاجتماع يأتي في سياق الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالعودة الآمنة لعمل رياض الأطفال والمقررة يوم السبت الموافق 14/11/2020.

وأكد أ. صالحة على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من "كورونا" والتي أقرتها وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة، لحماية الأطفال والهيئات التعليمية والتربوية والإدارية في رياض الأطفال من الفيروس الذي بات ينتشر بشكل كبير في المجتمع.

من ناحيته، أكد أ. شهاب على أن مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ومن خلفها وزارة التربية والتعليم العالي، تولي اهتماماً كبيراً بمرحلة رياض الأطفال، كونها المرحلة التي يتم فيها غرس مجموعة من القيم والمفاهيم التربوية المهمة في الأطفال، عوضاً عن أن رياض الأطفال تؤسس وتهيئ الأطفال تربويًا ونفسيًا للالتحاق بالعملية التعليمية النظامية.

وفيما يتعلق بإجراءات العودة الآمنة لرياض الأطفال، اكد أ. شهاب أن قرار العودة يشمل فقط الرياض المرخّصة، واستثناء الرياض الواقعة في المناطق الحمراء، لافتاً إلى أنه يمنع منعاً باتاً دوام العاملين والأطفال المصنّفين كمصابين او مخالطين، على ان تلتزم كل روضة بتوفير أجهزة لفحص الحرارة، وفحص حرارة الأطفال والعاملين للتأكد من عدم ظهور أعراض مرضية مرتبطة بكورونا قبل دخولهم الروضة.

وشدد أ. شهاب على أن تكون عودة الرياض جزئية بقسمة كل شعبة إلى نصفين (أ، ب) بحيث يداوم كل فرع (3) أيام أسبوعياً، وألاّ يزيد عدد الاطفال في الصف الواحد عن (15) طفلاً بحيث لا تقل المساحة المخصصة للطفل في الصف عن مترين، ويخصص مقعد كرسي لكل طفل مستقلين، مع مراعاة التباعد بين الأطفال خلال جلوسهم داخل القاعة الصفية، مع إلغاء الطابور الصباحي، وتخصيص استراحة مستقلة لكل شعبة بحيث يتم مراعاة عدم التجمهر في ساحة الروضة وعند المقصف، وتنظيم خروج الأطفال من الروضة تدريجياً تجنباً للتجمعات.

من ناحيته، أشار أ. المصري إلى أن هناك لجان من الوزارة والمديرية ستقوم بزيارة ومتابعة رياض الأطفال والاطمئنان على جهوزيتها قبل افتتاحها، مؤكداً أن العودة فقط للرياض المرخصة.

وشدد أ. المصري على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة من جهات الاختصاص، لضمان استمرار عمل رياض الأطفال وفق الخطة المعدة سابقاً.

من جهته، أكد الرائد المقوسي على ضرورة التزام السائقين بالأعداد المسموح بها للأطفال داخل المركبة، بما يراعي التباعد الجسدي بينهم، إلى جانب استلام الاطفال من ذويهم وتسليمهم إليهم.

بينما استعرض النقيب أبو سلطان جملة من المعايير والإجراءات الفنية الخاصة بعمل السائقين ومركباتهم، لضمان سلامة الأطفال والسائقين على حد سواء، متمنياً السلامة التامة للجميع.