الاحتلال يصادق على بناء 108 وحدات استيطانية بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

صادقت بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في ما يعرف بحي "رمات شلومو" في القدس المحتلة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا المخطط كان تم إيقافه في الماضي بسبب أزمة بين الحكومة الإسرائيلية، وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن هذا الحي الذي يقع خارح الخط الأخضر "شرقي القدس"، هو بالأساس للأرثوذكس المتطرفين، وتم مسبقًا منع الترويج للبناء فيه بسبب خلافات مع إدارة أوباما.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على التفاصيل، أن لجنة التخطيط والبناء المحلية ستعمل قريبًا على بناء مزيد من الوحدات السكنية في هذا الحي، وسط توقعات بأن يكون ذلك قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.