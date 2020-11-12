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هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من مرض السرطان

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:28

هيئة الأسرى : 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من مرض السرطان
هيئة الأسرى : 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من مرض السرطان

غزة- الرأي

حذر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة اليوم الخميس، في أعقاب استشهاد ( الأسير كمال أبو وعر ) من سياسة الاستهتار الطبى فاي السجون.

وأضاف أن 18% من أسرى قطاع غزة والذين يقارب عددهم 255 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة  ( كالسرطان والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف وأمراض أخرى ) .

وأكد أنهم  يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادىء الصحية ، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة ، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية ، وعدم التمييز.

وقال قنيطة إن الأسرى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى .

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