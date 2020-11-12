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الاقتصاد تنظم 135 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:39

الاقتصاد تنظم 135 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
الاقتصاد تنظم 135 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 135 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، اليوم الخميس، إنه تم تحرير 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و20 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضافت أنه تم ضبط واتلاف كميات من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

وذكرت أنه تم تنفيذ 14 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن  الإدارة العامة للصناعة في الوزارة نظمت جولات على مصانع تصنيع اسطوانات الغاز في محافظة غزة.

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