الاحتلال يمدد فترة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تمديد فترة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، لمدة 45 دقيقة إضافية.

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، هذا الاجراء إمعانا إسرائيلياً في استفزاز مشاعر المسلمين وتهويد المسجد المبارك.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن مواصلة سلطات الاحتلال كافة إجراءات التهويد بحق المسجد الأقصى المبارك في ظل صمت دولي وعالمي رهيب، يدل على إصرارها على المساس بحرمة المسجد المبارك، داعيةً الى مواصلة التصدي لكافة الانتهاكات والاعتداءات.

وأشارت إلى أن عملية تمديد فترة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الاسرائيلي، والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودور العبادة دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.