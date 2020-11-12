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حملة إسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية قبل تولي "بايدن" المنصب

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

بدأ ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل"، داخل الكنيست، في حملة جديدة، لمطالبة الحكومة بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول "جو بايدن" البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير القادم.

ووفقًا لموقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن كل عضو كنيست من اللوبي سيتبنى موقعًا استيطانيًا للمطالبة بشرعنته، مشيرًا إلى أن العشرات من أعضاء اللوبي قدموا استفسارات لوزارة الجيش ومكتب رئيس الوزراء بشأن هذه البؤر، وللمطالبة بشرعنتها قبيل وصول "بايدن" لسدة الحكم في أمريكا.

وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضائه من أحزاب مختلفة تمثل اليمين بينها الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، بجولة في مستوطنات بالضفة الغربية.

وستجري لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خاصة حول هذه القضية يوم الثلاثاء المقبل، فيما أن سكان تلك البؤر باتوا يوجهون رسائل دعم وشكر لأعضاء الكنيست الذين يقفون معهم.

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