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الداخلية تُقر إجراءات جديدة لمواجهة "كورونا" في قطاع غزة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:32

rKafX
rKafX

غزة- الرأي:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الخميس، إنه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وفي إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية؛ تم إقرار التالي:

أولاً: تُغلق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية بدءاً من الساعة 5:00 مساء يومياً، اعتباراً من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر.

ثانياً: تُمنع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصاً، ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح.

ثالثاً: التشديد في منع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق.

رابعاً: يستمر العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 8:00 مساء.

خامساً: ستُكثف الشرطة متابعة ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ويشمل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات كافة.

سادساً: ستتابع الشرطة تنفيذ كافة الإجراءات المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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