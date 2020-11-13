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هل التطعيم ضد الإنفلونزا يحمي من فيروس كورونا؟

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:39

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يحمي الشخص من فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وقالت المنظمة العالمية المتخصصة: "لا يوجد لقاح ضد كوفيد – 19 حتى الآن (فعال وآمن ومعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية)، ولكن تجري دراسة العديد من اللقاحات المحتملة، وقد تؤدي العديد من التجارب السريرية الكبيرة إلى نتائج في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، الأدوية المضادة للفيروسات ولقاحات الانفلونزا متوفرة. وعلى الرغم من أن لقاح الانفلونزا غير فعال ضد فيروس كورونا، توصى المنظمة بشدة بالتطعيم سنويا للوقاية من عدوى الانفلونزا".

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يوجد في قائمة "المرشحين" حتى الثالث من نوفمبر 47 لقاحا يجري تطويرها في مختلف دول العالم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت في 11 مارس الماضي أن تفشي عدوى الفيروس التاجي المستجد، جائحة عالمية.

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