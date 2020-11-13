مهر العروس ليلة زفافها في جزيرة إندونيسية: رأس بشرية

على الرغم من التطور الذي شهدته إندونيسيا واعتبارها من أكثر البلاد المشهورة بالجمال الساحر والحدائق العامة والغابات بالإضافة إلي مزارتها السياحية والأسواق الحرة والمولات وأنها ذات طابع حياة هادئ وبسيط الإ انها تضم عدد من الجزر مثل جزيرة مالوكو التي مازالت تحتفظ بعاداتها القديمة ومعتقدات الأسلاف القدماء وتشاهد تحركات أبناء الجزيرة يسيطر عليها أرواح الأجداد.

وأيضاً جزيرة تراوانجان التي هي واحدة من أهم الوجهات السياحية الشهيرة لها قوانينها العرفية الغريبة الخاصة.

تقاليد الزواج

لا يزالوا يحملوا تقاليد الأجداد والاعتقاد في جزيرة مالوكو بأن الشخص الذي سوف يقدم على الزواج لابد أن يقدم أفضل مهر وهو رأس الإنسان!

وتعتقد القبيلة أن الرؤوس البشرية هي طقس لحماية المنزل من المصائب والمخاطر ولذلك هو أغلي ما يقدم للعروس.

ولكنها ليست وحدها طقوس الزواج التي تعد من المعتقدات الغريبة لديهم، أيضاً تعبيرهم عن الحزن.

الحزن

فمن أغرب التقاليد في إحدي جزر إندونيسيا هو عند وفاة أحداً من العائلة فإنه تعبيراً عن الحزن والأسي يتم الإنسان بقطع جزء من الأصبع!

ولكن هذا الأمر يقتصر فقط عند وفاة أفراد مثل الزوج أو الأبن ولكن هذا القانون ينطبق على نساء القبيلة فقط.

وهناك قوانينهم الخاصة أيضاً لمعاقبة السارق والتي لا تختلف غرابتها عن ما سبق.

حد السرقة

السرقة جريمة كبيرة فعند السرقة في جزيرة جيلي تراوانجان لا يتوقف العقاب على السجن فقط ولكن يحمل السارق بطاقة يطوف بها الجزيرة كتب عليها أنا لص.

وقد تذهب للسجن في إندونيسيا إذا حاولت زراعة بذور الذرة المهنجة وذلك لمخالفة القانون الخاص بزراعة النباتات حيث أن لكل مزارع البذور الخاصة به في كل منطقة ويجب على المزارع الحصول على إذن قبل بيع البذور الخاصة به.

إندونيسيا

جمهورية إندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا وفي أوقيانيا وتضم 17508 جزيرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية سكانية مسلمة وأكبر بلد أسترونيزي في العالم وتعد جاوة التي يعيش عليها أكثر من نصف سكان البلاد أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم.