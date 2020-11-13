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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2675) الجمعة 13/11/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته
داخلية غزة تشدد إجراءاتها مع ارتفاع إصابات كورونا.. ما التفاصيل؟
الصحة العالمية: كورونا لم يسأم منا بعد
"الصحة" تنشر مشاهد "قاسية" لمصابي كورونا بالعناية المركزة بغزة
"النخالة" يهاتف عائلة الشهيد الأسير كمال أبو وعر
معروف: تزامن ارتفاع الإصابات مع الشتاء يمثل خطرًا
هنية: دماء الشهيد أبو وعر لن تذهب هدرًا
الرئاسة تدين العمل الإرهابي ضد السفارة السعودية في هولندا
أخبار إسرائيلية
صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة “سرية” لاغتيال عرفات بتفجير ملعب في بيروت وارتكاب…
تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه
وسائل إعلام عبرية: الاحتلال يشتري موافقة دول على نقل سفاراتها للقدس المحتلة
7 وفيات و833 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
حملة إسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية قبل دخول بايدن للبيت
فريق إسرائيلي للدراجات يواصل تدريباته في دبي
اخبار دولية
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 52.45 مليون والوفيات تصل إلى مليون و289498
الأمم المتحدة تدعو لحماية الصحفيين وتوفير الظروف المواتية لممارسة مهنتهم
ميخائيل ميلشتاين : عريقات لم يكن (مخربا) متخفيا ولا احد منا
"مجلة أميركية": حلم صائب عريقات بإقامة دولة فلسطينية مات قبل وفاته
بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة قرب رام الله
أخبار عربية
ماذا قال الملك السعودي عن القضية الفلسطينية؟
نائب رئيس الوزراء العُماني يعزي اشتية بوفاة عريقات
استئناف محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
نائب عربي في الكنيست في رسالة لوزير خارجية الدومينيكان: أوقفوا نقل السفارة إلى القدس
إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني في القدس.. والكشف عن خطط أخرى لتسريع الاستيطان…
فصائل المقاومة الفلسطينية: الرهان على بايدن أمر أثبت فشله
قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتجرف أراضي ومنشآت زراعية شمال وجنوب الضفة
نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترصد 70 انتهاكا إسرائيليا خلال الربع الثالث من العام
“الأونروا”: الدعم المالي لا يواكب احتياجات اللاجئين.. واتحاد الموظفين يهدد بخطوات تصعيدية رفضا…
جيش الاحتلال: العثور على جندي مفقود ميتاً بالضفة الغربية
الشرق الأوسط
إسرائيل لتسريع المستوطنات في القدس قبل وصول بايدن
عملية عسكرية إسرائيلية واسعة قرب رام الله
الاهرام المصرية
تقرير إسرائيلي يكشف: هكذا خططت تل أبيب لاغتيال عرفات وقادة المنظمة في عام 1982
الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية
الشروق المصرية
السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته
الغد الأردنية
تسارع الخطى ببناء استيطاني موسع قبل تسلم بايدن
وسائل إعلام عبرية: الاحتلال يشتري موافقة دول على نقل سفاراتها للقدس المحتلة
غزة: وفاة و311 إصابة جديدة بكورونا
جيش الاحتلال يعثر على جثة جندي فقده قبل يومين
أنصاف الرواتب تضيق الخناق على معشية موظفي فلسطين
الشرق القطرية
فلسطين: جاهزون للعودة للمفاوضات
حماس تحذر من المساس برواتب الأونروا
الفلسطينيون يشيعون صائب عريقات
وقفة في غزة إحياء لذكرى مذبحة خان يونس
فلسطينيون يروون قصص هدم منازلهم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قضى 19 عاماً.. الاحتلال يفرج عن الأسير سامر درويش.. ماذا قال؟
بالصور "كورونا والفن".. فنانو غزة يساندون "الجيش الأبيض"
كتائب القسام: "هذا ما سمح بنشره عن "الصقر"!
قرار بإعدام "مواطن مدان" بغزة.. ما التفاصيل؟!
تفاصيل الإعلان عن 200 وظيفة شاغرة في غزة
تفاصيل "دليل أكثر الجرائم شيوعا وأشدها خطورة" بغزة
"حقوق الإنسان" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو وعر
القدس المحلية
محافظ سلفيت يقرر إغلاق كفر الديك بعد إصابة 40 من الطلبة
عائلة الأسير المريض معتصم رداد تنفي إصابته بفيروس كورونا
الأمن الوقائي يضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزل في
الرجوب : تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا
حميد: قد نضطر لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة في مواجهة انتشار كورونا
تمديد توقيف المعتقل المصاب علي عمرو لـ 5 أيام وحالته الصحية صعبة
الرئيس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني لتقديم العزاء بوفاة عريقات
الحياة الجديدة
"الخارجية" تعلن تسجيل 3 وفيات و60 إصابة جديدة بكورونا بين جالياتنا
مزهر ينقل للرئيس تعازي سعدات والجبهة الشعبية بوفاة المناضل عريقات
الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا لصالح فلسطين
الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من رئيس الجبل
الرئيس يعزي عبد الرحمن حمد بوفاة نجله
الرئيس يتلقى برقية تعزية من نظيره المصري بوفاة المناضل عريقات
اشتية يتلقى برقيات تعزية بوفاة المناضل عريقات
الاحتلال يمدد اغلاق جمعية تطوع للأمل المقدسة للمرة الثانية
الاحتلال يمدد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
الأيام
وداع رسمي وشعبي مهيب وحزين لعريقات قبل مواراة جثمانه مثواه الأخير في...
الاحتلال يسحب عمال الجدار شرق القطاع والمقاومة ترفع درجة التأهب
المحامي جبارة يكشف لـ"الأيام" خلفيات ومخاطر مشروع "وادي السيليكون" في...
إصابات في مواجهات ذكرى استشهاد عرفات
الاحتلال "يشرعن" 1700 وحدة استيطانية بالضفة
كورونا" في فلسطين: خمس وفيات و643 إصابة منها 300 في قطاع غزة
القبض على شخصين بحوزتهما نقود مزيفة في رام الله
وكالة صفا
الاحتلال يتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال غرب القدس
الاحتلال يشق طريقًا استيطانيًا في الخليل
سرحان: وعود لمشاريع إعمار جديدة بقطاع غزة
الاحتلال يجرف أساسات منزل في بيت لحم
تنويه مهم من مؤسسة الرسالة للإعلام بغزة
مصادر إسرائيلية: البحث عن خلية عسكرية غربي رام الله
منظمات حقوقية تطالب الاحتلال بوقف تجريف الأراضي الزراعية بغزة
سرايا القدس: المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم باغتيال "أبو العطا"
مستوطنون يجرفون أراض قرب نابلس
بالذكرى السنوية لاغتيال أبو العطا.. الجهاد: كان كابوسًا للاحتلال
الاحتلال يحاصر مدرسة باللبن الشرقية بنابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير المريض معتصم رداد
أطباء بمجمع ناصر ينقذون طفلاً وصلت احتمالية وفاته لـ50%
الاحتلال يفرج عن أسير من نابلس بعد سجن لمدة 19 عاماً
"أونروا" تعلن موعد الدورة الرابعة لتوزيع مساعداتها بغزة
4 وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس
الأشغال تبحث مع وكالة الغوث جهود إعمار غزة
زراعة الشمال تحصر مساحات الفراولة للموسم الحالي(2020-
هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من مرض السرطان
فلسطين اليوم
4 حالات خطيرة.. الطب الوقائي ينفي أن الشباب لا يتأثرون بكورونا
إصابة 40 طالب ومعلم بفيروس كورونا في سلفيت
مزهر: الشهيد القائد ابو العطا قامة كبيرة مرغت نتنياهو و جنوده في التراب
حماس: رواتب موظفي الاونروا خط احمر لا يجوز المساس به
الجالية الفلسطينية: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الشيخ خضر عدنان يهنئ الاسير سامر درويش بالحرية
وفاة رئيس جمعية "الفلاح الخيرية" جراء فيروس كورونا
بايدن يعتزم دفن صفقة القرن" دعم لغزة وقنصلية بالقدس وممثلية بواشنطن
مستشفى غزة الاوروبي يحذر من تزايد حالات كورونا في العناية المركزة
سما نيوز
هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..
بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟
تقرير: اتصالات المصالحة الفلسطينية توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل
العليا الإسرائيلية تقبل النظر في التماس ضد حكومة نتنياهو - غانتس
الاحتلال يتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال غرب القدس
الاحتلال يحول الأسير المسن أحمد الراعي من قلقيلية للاعتقال الإداري
الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة وخانيونس وتُعيد افتتاح آخرين برفح
عرب 48
عرض عسكري في غزة إحياءً لذكرى اغتيال أبو العطا
القدس المحتلة: البلدية تدفع مخططات بناء بمستوطنات قبل ولاية بايدن
مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس طالت أسرى محررين
أوضاع معيشيّة خانقة في الضفة الغربيّة؛ أزمة كورونا وأنصاف رواتب
الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في الولجة
وكالة وفا
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للق ...
مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري الس ...
الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بحق أبناء شعبن ...
سفارة دولة فلسطين في سلطنة عُمان تتلقى التعاز ...
عميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا يعزي ...
"الخارجية": 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس "ك ...
فتوح يتلقى برقيات تعزية بوفاة عريقات من أحزاب ...
العبيدية يلحق خسارة ببيت صفافا بثنائية وهلال ...
المالكي يتلقى برقية تعزية من أمين عام منظمة ا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2005م الاحتلال الصهيوني يغتال المجاهد مجد الحناوي قائد خلايا القسام في شمال فلسطين المحتلة.
- 2003م وكالة الأنباء العبريّة "عتيم" تعلن عن إغلاقها بسبب الإفلاس.
- 2002م انتهاء الحوار بين حماس و فتح في القاهرة و الذي استمرّ 4 أيام ، مفرزاً لجنة لاستمرار الحوار ، و لجنة أخرى للتنسيق داخل فلسطين المحتلة لوقف العدوان الصهيوني ، و اتفق الطرفان على أن المقاومة حقّ شرعيّ للشعب الفلسطيني .
- 2000م مؤتمر القمّة الإسلاميّة يختتم أعماله في الدوحة بإقرار مقاطعة الكيان الصهيوني .
- 1990م لأول مرة في تاريخها إسرائيل تعترف بأنها تمتلك الأسلحة النووية وكان هدفها من هذا الإعلان هو إرهاب الأنظمة العربية والرضوخ إلى شروطها.
- 1974م الرئيس عرفات يلقي خطابه الأول أمام الأمم المتحدة وهي ول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة يقف رئيس حركة تحرير وطني على منبر الأمم المتحدة ليلقى خطابا، يتحدث فيه عن مطالب حركته الوطنية ويستقبل وفق المراسم التي يستقبل بها رؤساء الدول.
- 1974 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يلقي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويعلن قبوله بالتسوية السياسية مع إسرائيل. جاءت زيارته بنيويورك بعد أن اعترفت الدول العربية بمنظم التحرير "ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني".
- 1966م مجزرة إسرائيلية جنوب الخليل حيث هاجمت القوات الاحتلال قرية السموع جنوب الخليل و قتلت 18 شخصاً وجرحت 54 شخصاً و هدمت 125 منزلاً .
- 1966 م الجيش الإسرائيلي يهاجم بلدة السموع في الخليل ويقتل 18 مدنياً ويدمر 125 منزلا.
- 1956 م أول قطار إسرائيلي يصل إلى قطاع غزة بعدما احتلته إسرائيل خلال العدوان الثلاثي على مصر. انسحبت من القطاع بضغط أمريكي ثم أعادت احتلاله عام 1967.
- 1947م بريطانيا تعلن في الأمم المتحدة عن انسحابها من فلسطين مطلع أيار/ مايو 1948
- 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قطاراً على سكة حديد القدس اللد مما يؤدي إلى مصرع ستة من أفراد البولس وجرح عشرة آخرين.
- 1945م أعلن أرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في بيان له أمام مجلس العموم في الثالث عشر من تشرين الأول (نوفمبر) 1945 عن سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين فتحدث بيانه عن اضطهاد اليهود وما تستطيع فلسطين من مساهمة في التخفيف عنهم، وتكلم عن واجب المنتدب في تسهيل الهجرة إلى فلسطين في الوقت نفسه عن واجبه صيانة حقوق العرب ووضعهم فلا تضر بهما، وكذلك طرح فكرة تشكيل اللجنة الانكلو- أمريكية لتقصي الحقائق في فلسطين، وتقديم التوصيات لحل الإشكالات المتعلقة بهجرة يهود أوروبا إلى فلسطين ويتضح من هذه الخطوة أن الحكومة البريطانية أرادت التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية والوكالة اليهودية لإيجاد سبل لحل مشكلة فلسطين.