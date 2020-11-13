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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2675) الجمعة 13/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته

معروف: تزامن ارتفاع الإصابات مع الشتاء يمثل خطرًا

أخبار إسرائيلية

تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

حملة إسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية قبل دخول بايدن للبيت

فريق إسرائيلي للدراجات يواصل تدريباته في دبي

اخبار دولية



إصابات كورونا عالميا تتجاوز 52.45 مليون والوفيات تصل إلى مليون و289498

"مجلة أميركية": حلم صائب عريقات بإقامة دولة فلسطينية مات قبل وفاته

أخبار عربية

نائب رئيس الوزراء العُماني يعزي اشتية بوفاة عريقات

استئناف محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

نائب عربي في الكنيست في رسالة لوزير خارجية الدومينيكان: أوقفوا نقل السفارة إلى القدس

إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني في القدس.. والكشف عن خطط أخرى لتسريع الاستيطان…

فصائل المقاومة الفلسطينية: الرهان على بايدن أمر أثبت فشله

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتجرف أراضي ومنشآت زراعية شمال وجنوب الضفة

نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترصد 70 انتهاكا إسرائيليا خلال الربع الثالث من العام

“الأونروا”: الدعم المالي لا يواكب احتياجات اللاجئين.. واتحاد الموظفين يهدد بخطوات تصعيدية رفضا…

جيش الاحتلال: العثور على جندي مفقود ميتاً بالضفة الغربية

الشرق الأوسط

إسرائيل لتسريع المستوطنات في القدس قبل وصول بايدن

عملية عسكرية إسرائيلية واسعة قرب رام الله

الاهرام المصرية

تقرير إسرائيلي يكشف: هكذا خططت تل أبيب لاغتيال عرفات وقادة المنظمة في عام 1982

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية

الشروق المصرية

السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

محافظ سلفيت يقرر إغلاق كفر الديك بعد إصابة 40 من الطلبة

عائلة الأسير المريض معتصم رداد تنفي إصابته بفيروس كورونا

الأمن الوقائي يضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزل في

الرجوب : تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

حميد: قد نضطر لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة في مواجهة انتشار كورونا

تمديد توقيف المعتقل المصاب علي عمرو لـ 5 أيام وحالته الصحية صعبة

الرئيس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني لتقديم العزاء بوفاة عريقات

الحياة الجديدة

"الخارجية" تعلن تسجيل 3 وفيات و60 إصابة جديدة بكورونا بين جالياتنا

مزهر ينقل للرئيس تعازي سعدات والجبهة الشعبية بوفاة المناضل عريقات

الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا لصالح فلسطين

الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من رئيس الجبل

الرئيس يعزي عبد الرحمن حمد بوفاة نجله

الرئيس يتلقى برقية تعزية من نظيره المصري بوفاة المناضل عريقات

اشتية يتلقى برقيات تعزية بوفاة المناضل عريقات

الاحتلال يمدد اغلاق جمعية تطوع للأمل المقدسة للمرة الثانية

الاحتلال يمدد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الأيام

وداع رسمي وشعبي مهيب وحزين لعريقات قبل مواراة جثمانه مثواه الأخير في...

الاحتلال يسحب عمال الجدار شرق القطاع والمقاومة ترفع درجة التأهب

المحامي جبارة يكشف لـ"الأيام" خلفيات ومخاطر مشروع "وادي السيليكون" في...

إصابات في مواجهات ذكرى استشهاد عرفات

الاحتلال "يشرعن" 1700 وحدة استيطانية بالضفة

كورونا" في فلسطين: خمس وفيات و643 إصابة منها 300 في قطاع غزة

القبض على شخصين بحوزتهما نقود مزيفة في رام الله

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير المريض معتصم رداد

زراعة الشمال تحصر مساحات الفراولة للموسم الحالي(2020-

فلسطين اليوم

سما نيوز

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

تقرير: اتصالات المصالحة الفلسطينية توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

العليا الإسرائيلية تقبل النظر في التماس ضد حكومة نتنياهو - غانتس

عرب 48

عرض عسكري في غزة إحياءً لذكرى اغتيال أبو العطا

القدس المحتلة: البلدية تدفع مخططات بناء بمستوطنات قبل ولاية بايدن

مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس طالت أسرى محررين

أوضاع معيشيّة خانقة في الضفة الغربيّة؛ أزمة كورونا وأنصاف رواتب

الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في الولجة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

13 تشرين ثاني (نوفمبر)

2005م الاحتلال الصهيوني يغتال المجاهد مجد الحناوي قائد خلايا القسام في شمال فلسطين المحتلة

2003م وكالة الأنباء العبريّة "عتيم" تعلن عن إغلاقها بسبب الإفلاس.

2002م انتهاء الحوار بين حماس و فتح في القاهرة و الذي استمرّ 4 أيام ، مفرزاً لجنة لاستمرار الحوار ، و لجنة أخرى للتنسيق داخل فلسطين المحتلة لوقف العدوان الصهيوني ، و اتفق الطرفان على أن المقاومة حقّ شرعيّ للشعب الفلسطيني .

2000م مؤتمر القمّة الإسلاميّة يختتم أعماله في الدوحة بإقرار مقاطعة الكيان الصهيوني .

1990م لأول مرة في تاريخها إسرائيل تعترف بأنها تمتلك الأسلحة النووية وكان هدفها من هذا الإعلان هو إرهاب الأنظمة العربية والرضوخ إلى شروطها.

1974م الرئيس عرفات يلقي خطابه الأول أمام الأمم المتحدة وهي ول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة يقف رئيس حركة تحرير وطني على منبر الأمم المتحدة ليلقى خطابا، يتحدث فيه عن مطالب حركته الوطنية ويستقبل وفق المراسم التي يستقبل بها رؤساء الدول.

1974 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يلقي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويعلن قبوله بالتسوية السياسية مع إسرائيل. جاءت زيارته بنيويورك بعد أن اعترفت الدول العربية بمنظم التحرير "ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني".

1966م مجزرة إسرائيلية جنوب الخليل حيث هاجمت القوات الاحتلال قرية السموع جنوب الخليل و قتلت 18 شخصاً وجرحت 54 شخصاً و هدمت 125 منزلاً .

1966 م الجيش الإسرائيلي يهاجم بلدة السموع في الخليل ويقتل 18 مدنياً ويدمر 125 منزلا.

1956 م أول قطار إسرائيلي يصل إلى قطاع غزة بعدما احتلته إسرائيل خلال العدوان الثلاثي على مصر. انسحبت من القطاع بضغط أمريكي ثم أعادت احتلاله عام 1967.

1947م بريطانيا تعلن في الأمم المتحدة عن انسحابها من فلسطين مطلع أيار/ مايو 1948

1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قطاراً على سكة حديد القدس اللد مما يؤدي إلى مصرع ستة من أفراد البولس وجرح عشرة آخرين.