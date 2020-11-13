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أسعار صرف العملات لهذا اليوم

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:06

غزة- الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.37 شيقل.

سعر صرف الدينار الأردني: 4.74 شيقل. 

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.98 شيقل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيقل. 

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