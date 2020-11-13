جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.37 شيقل.
سعر صرف الدينار الأردني: 4.74 شيقل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.98 شيقل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيقل.
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13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:06
غزة- الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.37 شيقل.
سعر صرف الدينار الأردني: 4.74 شيقل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.98 شيقل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيقل.
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