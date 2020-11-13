أسعار صرف العملات لهذا اليوم

10:24النائب العام و إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون تشديد الإجراءات بحق المخالفين

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟