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الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة وخانيونس وتُعيد افتتاح آخرين في رفح

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:34

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إغلاق مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر اليوم الجمعة ،وذلك  بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى عدد من روداها.
بدورها ،أوضحت الوزارة أنها قررت إغلاق مسجد اليرموك في حي الرمال الشمالي بمحافظة غزة، ومسجد الرحاب بمنطقة بني سهيلا في محافظة خانيونس.
وقالت الأوقاف: "كما تقرر إعادة افتتاح مسجدي الأبرار وسط البلد وسعد بن معاذ بحي الجنينة في محافظة رفح بعد انتهاء مدة إغلاقهما"
 

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