مستشفى الاوروبي يتعامل مع (1562) حالة منذ بداية الجائحة

غزة-الرأي

أكد مستشفى غزة الأوروبي أن عدد الحالات التي تم استقبالها منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية أكتوبر الماضى وصلت الى (1562) حالة منها 186 طفلاً و1373 حالة من البالغين وفقاُ للتقرير الصادر عن قسم خدمات المرضى .

وكانت الحالات التي تم استقبالها من جميع محافظات قطاع غزة قد أدخلت للمبيت في أقسام المستشفى الداخلية ولتلقى العلاج اللازم بمتوسط مكوث 10 أيام ،

وبين تقرير خدمات المرضى بالمستشفى ،أن عدد الحالات التي أدخلت لقسم العناية المركزة فقد بلغت 29 حالة ليسجل وفاة 14 حالة منهم ،فيما سجلت 11 حالة وفاة في باقي الاقسام .

وفيما يتعلق بقسم الولادة الذي تم افتتاحه مع بدء الجائحة فقد شهد ولادة 13 سيدة من المصابات بفيروس كورونا منهن 7 حالات ولادة طبيعية و6 حالات ولادة قيصرية .

ويشير التقرير أنه وبعد تجهيز قسم غسيل الكلى تم تقديم 90 جلسة غسيل ل 23 مريض .

أما العمليات الجراحية التي أجريت خلال تلك الفترة أظهر التقرير اجراء 5 عمليات جراحية منها جراحة قلب وأخرى عظام وجراحة عامة .

وعلى صعيد الفحوصات المخبرية التي أجراها المختبر لمصابين كورونا ، فوصل عددها الى 21524 تحليل ، فيما أجرى قسم الاشعة قام 1200 صورة اشعة عادية و25 صورة امواج فوق صوتية و45 صورة مقطعية .

هذا وقد تم صرف 5480 وصفة طبية للمرضى ، وخضع 37 مصاباً لـ 310 جلسة علاج طبيعي منهم 17 مريضاً من الذين يتلقون الرعاية الطبية بالعناية المركزة .

ومن الجدير ذكره أن مستشفى غزة الأوروبي يحتوى على 280 سرير منها 59 سرير عناية مركزة و170 سرير بمدرسة احسان الأغا.

