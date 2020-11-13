النيابة العامة تحقق فى420 قضية متنوعة بمحافظات غزة

غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا فى420 قضية على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل انتشار جائحة كورونا

وبينت النيابة العامة خلال الايجاز اليومي لعملها امس ان القضايا تنوعت بين قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

و 20 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 399 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

في حين لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامده إلى توقيف 91 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

--