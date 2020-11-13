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النائب العام و إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون تشديد الإجراءات بحق المخالفين

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:24

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الداخلية العميد فايق المبحوح، على التشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل بحزم مع مخالفي تعليمات السلامة والوقاية الحكومية، وتطبيق الالتزام بالحجر الصحي، وتنوّع العقوبات بين الحبس والتغريم، مع مراعاة التدرّج في التعامل مع المواطنين؛ بهدف تحقيق الردع العام، والحفاظ عل الصحة والسكينة العامة واستقرار المجتمع.
وقد شارك بالاجتماع كافة أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، والمتمثلين بقيادة أركان منظومة وزارة الداخلية، لتنفيذ التعيلمات المشددة، وفرض الأمن والنظام، وإرساء دعائم سيادة القانون، وتشمل عضوية لجنة إدارة أزمة كورونا كل من العميد محمد أبو زايد، العميد حسام شهوان، العقيدأحمد القدرة، العقيدرياض القاضي، العقيد/رفعت الوالي، المقدم/إياد البزم، والمقدم ديب أبو القمصان.
 

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