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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس المحتلة

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:16

قمع مسيرة بالضفة
قمع مسيرة بالضفة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال، خلال قمع مسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء، في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت فصائل العمل الوطني، قد دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة، وفاء لروح الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي استشهد في سجون الاحتلال في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

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