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6 وفيات و730 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:11

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في فلسطين إلى 617 وفاة.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين،أن إجمالي الإصابات في فلسطين بلغ 72967 إصابة، فيما سجلت 506 حالات تعافٍ، ما يرفع عدد المتعافين إلى 64431.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (38 و84 عاما) من محافظة جنين، و3 مواطنين (65 و90 و79 عاما) من محافظة طولكرم، ومواطن (70 عاما) من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي:

الخليل (46).

نابلس (152).

بيت لحم (57).

قلقيلية (19).

رام الله والبيرة (43).

جنين (35).

أريحا والأغوار (10).

سلفيت (46).

طولكرم (30).

طوباس (5).

قطاع غزة (274).

ضواحي القدس (13)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4646 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات على النحو التالي:

الخليل (52).

جنين (44).

نابلس (100).

طولكرم (35).

سلفيت (15).

قلقيلية (5).

قطاع غزة (255).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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