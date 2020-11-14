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أخبار » الأسرة و المجتمع

أسباب مختلفة تؤدى لانتفاخ البطن المفاجئ

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:10

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انتفاخ البطن من المشاكل الصحية الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض المشاكل فى المعدة أو نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تسبب الانتفاخات والغازات، لذلك يقدم اليوم السابع أبرز أسباب انتفاخ البطن حسب ما ذكره موقع  wembed  وهى:

1:قد يكون انتفاخ البطن ناتج عن تناول بعض الأطعمة ومنها "البقوليات، المشروبات الغازية، الثوم ، الحليب، القمح"، لذلك ينصح بعدم الافراط فى تناول هذه الطعمة.

2: بعض السلوكيات تسبب انتفاخ البطن ومنها، ابتلاع كميات كبيرة من الهواء والإصابة بالنفخة والغازات، مثل مضغ العلكة والتدخين.

3:  أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة تسبب  انتفاخ البطن المفاجئ، ومنها"الامساك، مرض ارتجاع المرئ، التهاب القولون الشديد، عسر الهضم"

4:الاصابة بحصوات المرارة أو مرض كرون من المشاكل الصحية التى تسبب انتفاخ البطن وألم شديد فى البطن.

5:الاصابة بالأمرض السرطانية تقد سبب انتفاخ البطن الشديد ومنها سرطان "الرحم، المبيض، القولون ، المعدة،البنكرياس، الكبد".

قد يكون انتفاخ البطن مؤشر على وجود مشاكل صحية عديدة فلا تستهون بها ويجب أن تزور الطبيب فورا لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب للحالة، كما ينصح من يعانون من انتفاخ البطن الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمشروبات الغازية.

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