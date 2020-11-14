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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وزخات أمطار مساءً

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:25

غزة – الرأي:

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا إلى غائم جزئي، ودافئا نسبيا خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن تتأثر البلاد، يوم غدٍ الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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