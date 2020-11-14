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10 حقائق مفزعة عن غابة الانتحار في اليابان!

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:36

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على بعد 13.5 ميلًا شمال غرب جبل فوجي المهيب في اليابان، تقع غابة كثيفة أُطلق عليها لقب “غابة بحر الأشجار” لكثافة الأشجار فيها. لكن التاريخ المرعب للمعالم اليابانية الطبيعية جعل منها المكان المناسب لتصوير فيلم الرعب The Forest. ولا عجب أن هذه البقعة التي تُعرف محليًا باسم أوكيغاهارا تُعرف باسم غابة الانتحار!

في هذا المقال، نستعرض بعض الحقائق المخيفة والغريبة عن غابة الانتحار اليابانية، والتي تُعتبر بطبيعة الحال مزارًا سياحيًا للباحثين عن المغامرة ورائحة الرعب!

واحدة من أكثر وجهات الانتحار في العالم!

تختلف الإحصائيات الخاصة بمعدلات الانتحار في أوكيغاهارا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الغابة شديدة الاتساع لدرجة أن بعض الجثث قد لا تُكتشف لسنوات أو قد تضيع إلى الأبد. مع ذلك، تشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 100 شخص في السنة قد انتحروا في تلك البقعة.

اليابان لديها تاريخ وتقليد طويل من الانتحار

يرتبط تاريخ الانتحار في اليابان بالساموراي، والذين كانت لهم طقوسٌ خاصة بالانتحار يُعتقد أنها مدعاة للشرف. يعود تاريخ الانتحار في اليابان إلى العصر الإقطاعي. وبينما لم تعد هذه الممارسة قاعدة ثابتة، لكنها تركت بصمة واضحة وكانت سببًا لإقناع العديد ممّن أزهقوا أرواحهم بأنفسهم بأنهم على حق!

تضاريس غابة الانتحار المرعبة!

بغض النظر عن سمعتها السيئة، لكن الغابة تحظى بمعالم طبيعية مخيفة جعلتها مناسبة لتنفيذ هذا الحكم القاسي تجاه النفس! إذ تلتف أشجار الغابة وتتعرّج جذورها عبر الأرض لتُشكّل شبكة مخيفة. كما أن موقعها الجغرافي قرب الجبل جعل من أرضها صخرية وغير مستوية ومليئة بالكهوف.

أضف إلى ذلك أنها مكان شديد السكون بسبب تشابك الأشجار الشديد الذي يمنع دخول الريح ما يخلق شعورًا بالعزلة التامة.

الموت عبر الشنق هو الطريقة الأكثر شيوعًا للانتحار في غابة الانتحار!

أما إن كُنت تتساءل عن الطريقة الثانية الأكثر شيوعًا للانتحار في الغابة، فهي التسمم. غالبًا ما يكون التسمم عبر جرعة زائدة من المخدرات أو أي نوع سم فتّاك آخر.

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