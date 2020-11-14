الاحتلال لا يزال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

الضفة المحتلة-الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال، لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر، الذي استشهد الثلاثاء الماضي، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وقال المستشار الاعلامي للهيئة حسن عبد ربه، "إن سلطات الاحتلال رفضت الطلب الذي تقدم به طاقم الهيئة القانوني نهاية الأسبوع الماضي، وتستمر في احتجاز جثمانه، الأمر الذي يعتبر إمعانا في الجريمة، ليس فقط من خلال استشهاده، وإنما في الاحتجاز".

ولفت الى أن الشهيد أبو وعر هو ثامن أسير يرتقي داخل سجون الاحتلال ويتم احتجاز جثمانه، والأسرى هم أقدمهم أنيس دولة، وعزيز عويسات، وبسام السائح، وفارس بارود، وسعد الغرابلي، وداوود الخطيب، ونصار طقاطقة، وكمال أبو وعر، وجميعهم رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثامينهم.