حماية المستهلك تنظم 145 زيارة تفتيشية وتحرر محاضر ضبط لمخالفين

غزة-الرأي

نظمت دائرة الموازيين والمكاييل التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولة ميدانية على محطات الوقود والغاز في المحافظة الوسطى.

وجاء فى الايجاز اليومي لعملها امس أن طواقم حماية المستهلك بخان يونس ضبطت 2 طن صدر حبش مجمد بها فساد ظاهر خلال جولة ليلية مفاجئة على ثلاجة تجميد لأحد التجار ، الى جانب قيام طواقم حماية المستهلك بتنظيم 145 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

في حين قامت مديرية الذهب والمعادن بتنظم 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.

وبناءً على تلك الجولات والزيارات تم تحرير 23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و ضبط واتلاف كميات من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

كما قامت الوزارة بتنفيذ 14 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، حيث تم التركيز في الجولات على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

حيث تم تحرير 31 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.