الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبلت رئاسة الكتلة الإسلامية في قطاع غزة وفدًا من الكتلة الاسلامية للمهندسين، وكان في استقبال الوفد أ. حسن المقادمة أو على القيادي في حركة حماس و م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في قطاع غزة وأعضاء الهيئة الإدارية للكتلة الإسلامية، وضم وفد كتلة المهندسين م. شادي أبو زنادة أمين الصندوق وأعضاء هيئة كتلة المهندسين في القطاع.

وتباحث الطرفان في سبل التعاون وخدمة الطلاب في مختلف التخصصات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقدمت الكتلة الإسلامية بالشكر لكتلة المهندسين على مبادرتهم لدعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية، وأكد فروانة على أهمية دعم وتوجيه خريجي التخصصات الهندسية بما يساعد هؤلاء الطلاب على فهم سوق العمل وتنمية قدراتهم.