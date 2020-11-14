وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تؤكد سعيها الدائم لتحسين جودة خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم 145 زيارة تفتيشية وتحرر محاضر ضبط لمخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد الجعبري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال لا يزال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر وكالة الرأي الفلسطينية بحر يدعو للالتزام بتعليمات الصحة والداخلية في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2676) السبت 14/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبدأ بتنفيذ سياسة العزل المنزلي لمصابي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من مليون وفاة و53 مليونا مصاب بالكورونا عالميًا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الشرطة تُوقف موكبَي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:05

1
1

غزة-الرأي

أوقفت شرطة "الرمال" بمدينة غزة، الجمعة، موكبي زفاف مخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات والتجمهر.

بهذا الصدد، قال المقدم محمد الشرافي مدير مركز شرطة الرمال، إنه خلال الجهود اليومية المكثفة في متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، تم ضبط موكبي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمهر.

وأضاف "الشرافي" أنه تم إنهاء التجمعات وإلزام أصحاب الزفاف بالاقتصار على عدد محدود جداً من المواطنين بما لا يتجاوز مركبتين اثنتين.

وأشار إلى أنه تم توقيف 14 شخصاً من فِرق إحياء الحفلات "الفدعوس" المصاحبة لحفلي الزفاف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة وفق الأصول، فيما تمت مصادرة الآلات والمعدات بحوزتهم.

وأكد "الشرافي" على ضرورة التزام جميع المواطنين بمنع التجمعات بما لا يتجاوز 15 شخصاً، لاسيما الأفراح وبيوت العزاء، وذلك وفق تعليمات قيادة وزارة الداخلية؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، ولمواجهة انتشار فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟