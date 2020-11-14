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"مباحث السياحة" تُغلق 23 كُشكاً ومقهى مخالفاً لمدة أسبوع

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:06

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غزة-الرأي

أغلقت دائرة "مباحث السياحة والآثار" بالشرطة، الجمعة، 23 كشكاً ومقهى على شاطئ بحر محافظة شمال غزة؛ لمخالفتها إجراءات الوقاية والسلامة.

وقال العقيد رياض القاضي، نائب مدير المباحث العامة بالشرطة، إنه خلال الجولات اليومية لدوائر مباحث السياحة والآثار، تبيّن عدم التزام عدد من أصحاب الأكشاك والمقاهي بمنطقة "شاطئ السودانية" شمال قطاع غزة، بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة للعاملين والزبائن.

وأضاف "القاضي"، في تصريح صحفي، أنه تقرر إغلاق 23 كشكاً ومقهى ومحلاً لبيع المُرطبات لمدة أسبوع اعتباراً من السبت 14 نوفمبر، واشتراط عدم إعادة الفتح إلا بعد الحصول على موافقة مباحث السياحة والآثار.

وأكد "القاضي" أن المباحث العامة و"مباحث كورونا" تواصل جهودها لمتابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات بإجراءات الوقاية والسلامة، سواء لمقدمي الخدمة أو الزبائن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستُكثف جولاتها على المنطقة الساحلية في جميع المحافظات.

وأهاب نائب مدير المباحث العامة بأبناء شعبنا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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